Coronavirus: nessun nuovo caso in provincia, 5 nella regione. Nel Lazio 160mila test sierologici

Resta ferma a 560 casi totali la situazione nella provincia pontina sul fronte coronavirus. Il bollettino di ieri, giovedì 30 giugno, registrava ancora un giorno senza nuovi contagi e decessi. L'ultimo caso risale a sabato 27 giugno quando la Asl di Latina ha dato conferma di un pontino contagiato fuori dalla provincia ed in carico ad un’altra azienda sanitaria.Sono 40 gli attuali positivi, 13 dei quali ricoverati; 27 trattati invece a domicilio. Il dato complessivo dei guariti è di 485, quello dei decessi 35.

Coronavirus Lazio, 5 nuovi casi

Cinque i nuovi casi registrati ieri nel Lazio; nessun decesso. I nuovi contagi sono concentrati tra la Capitale (2) e il resto della provincia di Roma. Sono arrivati a 8110 i contagi totali da inizio pandemia in tutto il Lazio mentre sono 836 gli attuali positivi: di questi 634 in isolamento domiciliare, 189 ricoverati non in terapia intensiva e 13 in terapia intensiva. Sono 837 i pazienti deceduti e 6437 le persone guarite.

L'abbraccio degli infermieri diventa un'opera d'arte donata al Goretti

Una targa speciale per ricordare il grande lavoro e il sacrificio del personale sanitario dell'ospedale Goretti e di tutta la Asl in tutte le fasi dell'emergenza covid. In occasione dell'anniversario della posa della prima pietra della città di Latina, il 30 giugno, il sindaco Damiano Coletta ha voluto donare all'ospedale un'opera, dell'artista pontina Alessandra Chicarella, che ritrae l'abbraccio di due infermieri. Un'immagine simbolo della conclusione della fase più difficile dell'emergenza sanitaria. La cerimonia si è tenuta alla presenza di medici e infermieri del nosocomio, del prefetto Maria Rosa Trio, del sindaco Coletta, dei rappresentanti delle forze dell'ordine e del direttore sanitario della Asl Giorgio Casati (la notizia).

Nel Lazio oltre 160mila test sierologici: percentuale al 2,3%

Proseguono nel Lazio le attività dei test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le Forze dell’ordine. In oltre un mese sono stati eseguiti 161.536 test sierologici, con una percentuale di sieroprevalenza del 2,3%, che hanno permesso di individuare complessivamente 297 positivi al tampone asintomatici. L'aggiornamento fornito nel pomeriggio di oggi dall'Assessorato alla Sanità della Regione. "Solo lo 0,18% è risultato positivo al test molecolare con tampone, ovvero un positivo al tampone ogni 544 positivi al test di sieroprevalenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento