Frode fiscale con l'acquisto di pneumatici all'estero: arresti e sequestri per 8 milioni nel sud pontino

Associazione a delinquere finalizzata a reati finanziari, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di documenti contabili. E' scattata all'alba un'operazione condotta dai finanzieri della compagnia di Formia, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord a carico di cinque persone residenti a Formia, San Marcelino (Caserta), Carinaro (Caserta), Casoria (Napoli) e Minturno, rispettivamente di 53, 48, 38, 60 e 67 anni. Due sono finiti agli arresti domiciliari, altri tre destinatari della misura dell'obbligo di dimora.

L'indagine, iniziata nel 2018, ha consentito di accertare l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi carosello e reati tributari e al riciclaggio dei proventi illeciti. L'analisi dei flussi finanziari riconducibili agli indagati e ad alcune società da loro gestite, insieme alle intercettazioni e ai servizi di osservazione, hanno permesso di ricorstruire il sistema di frode ideato da un imprenditore di San Marcellino che agiva in collaborazione con un uomo di Formia e di numerosi soggetti prestanome.

Gli indagati acquistavano pneumatici all'estero, in particolare in Belgio e in Olanda, in regime di sospensione dell'iva, da società italiane che erano in realtà delle società "cartiere" riconducibili a prestanome compiacenti. Successivamente rivendevano i prodotti sul mercato nazionale applicando l'iva che, non venendo versata a monte, diventava il profitto illecito della frode fiscale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni mobili e immobili relativi alle società che operavano nel commercio d pneumatici tra il basso Lazio e la Campania, per un ammontare di circa 8 milioni di euro.