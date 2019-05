Drammatico incidente a Prossedi, scontro tra due auto: muoiono madre e figlia

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio, a Prossedi. Due persone hanno perso la vita, da quanto si apprende madre e figlia; ci sarebbero anche altri feriti.

Il sinistro, da quanto si apprende un frontale, che ha visto coinvolte due vetture si è verificato lungo la via provinciale Guglietta Vallefratta, nei pressi della Monti Lepini nel territorio del piccolo comune pontino. A perdere la vita una donna di 47 anni e la figlia di 18 anni. Da quanto si apprende sull'auto con loro viaggiava anche un'amica della ragazza rimasta ferita.

Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi di rito che saranno utili per chiarire la dinamica del drammatico incidente. Purtroppo vani si sono rivelati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 per le due donne. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.