Spaccio all'ex bar del mercato, inseguiti e sorpresi con 19 dosi di eroina: arrestati due pusher

Due cittadini indiani di 30 e 27 anni, sono finiti in manette nel corso di un blitz antidroga dei carabinieri del Nor sezione operazione coadiuvati dai militari della stazione di Latina. Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere lo spaccio di stupefacenti nelle aree di maggiore aggregazione di giovani, i carabinieri hanno sorpreso i due pusher mentre cedevano alcune dosi di droga in cambio di denaro a un acquirente che è poi riuscito velocemente ad allontanarsi.

I due stranieri occupavano saltuariamente la struttura dismessa dell'ex bar del mercato settimanale di via Rossetti, diventata da tempo luogo di spaccio. Alla vista dei militari i pusher si sono dati alla fuga per le strade del centro cittadino ma sono stati raggiunti e bloccati nei pressi del Parco Falcone e Borsellino.

Entrambi, sottoposti a una perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di un involucro di plastica che conteneva 19 dosi di eroina, per un peso complessivo di sei grammi. Insieme allo stupefacente avevano anche tre flaconi contenenti 250 ml di metadone e la somma in contanti di 1.285 euro.