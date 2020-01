Capodanno in piazza a Latina: grande festa con Lillo e Greg per salutare il nuovo anno

Capodanno riuscito in Piazza del Popolo a Latina, dove nella notte di San Silvestro si sono esibiti Lillo e Greg insieme alla storica band "Latte e i suoi derivati". In compagnia del duo comico, che proprio qui nel capoluogo ha mosso i suoi primi passi, la città Latina ha salutato il 2019 e brindato all'arrivo del nuovo anno.

Una festa in piazza che ha richiamato centinaia di persone di ogni età che hanno riso e ballato con le dissacranti canzoni di Lillo e Greg e con la loro ironia. La serata, iniziata alle 22 con un dj set che ha poi lasciato spazio alla band proprio a cavallo della mezzanotte, si è svolta in tutta sicurezza, Nella giornata del 30 dicembre il sindaco di Latina aveva emesso un'ordinanza per garantire le condizioni di ordine e sicurezza nel luogo dela festa. E' stata disposta la chiusura di acune strade limitrofe alla piazza ed è stato ordinato il divieto di vendita, somministrazione e detenzione di alcolici, il divieto di detenzione e vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, il divieto di usare bombolette spray, fuochi d'artificio e petardi. Niente botti dunque all'interno della piazza, le cui vie di accesso sono state chiuse al traffico e presidiate dalle forze dell'ordine che hanno controllato il pubblico e fatto rispettare i divieti.

Un buon inizio dunque per Latina, che prosegue i festeggiamenti con una lunga serie di eventi fino al 6 gennaio.

Gallery