Operazione Petrus, altri arrestati in silenzio davanti al giudice

Nuovo giro di interrogatori questa mattina nell’ambito dell’inchiesta Petrus condotta dalla Procura di Latina e dal Comando provincviale dei carabinieri che ha portato alla luce un giro di corruzione e spaccio di droga governato dall’interno del carcere di Latina.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, che ha firmato le 34 ordinanze di custodia cautelare, oggi ha ascoltato in carcere Salvatore Di Girolamo, assistito dall’avvocato Giancarlo Vitelli e Simone Petrillone, difeso dall’avvocato Domenico Oropallo. Entrambi gli indagati sono rimasti in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Gli interrogatori proseguiranno anche domani mattina quando saranno ascoltati Andrea Lazzaro, che si trova ai domiciliari ed è assistito dall’avvocato Sandro Marcheselli e la donna albanese residente a Fiuggi Eneida Skendo.