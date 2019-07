Latina, si insedia il nuovo procuratore capo: il benvenuto della politica

"Benvenuto e buon lavoro al nuovo procuratore capo di Latina Giuseppe De Falco". Un messaggio di auguri e benvenuto al nuovo procuratore da parte del senatore pontino e coordinatore provincia di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, in occasione dell'insediamento ufficiale di Giuseppe De Falco che si è tenuta questa mattina in tribunale.

"Al nuovo procuratore spetta un compito difficile, commenta ancora Calandrini - in una città e in una provincia che necessitano di un monitoraggio costante e di un’attenzione continua per l’evoluzione dei fenomeni di malaffare. C’è molto da fare per contrastare la criminalità, di qualunque tipo. Proprio per questo ritengo che ci debba essere massima collaborazione tra istituzioni. Ciascuno deve fare la sua parte per i ruoli che rappresenta, in questo senso darò la mia totale disponibilità al Procuratore, come senatore della Repubblica e Consigliere comunale, con l’auspicio di poterci incontrare quanto prima".