Mezzamaratona di Latina: divieti di circolazione e strade chiuse domenica

Strade chiuse e limitazioni al traffico per la Mezzamaratona di Latina in programma domenica 17 novembre. Il Comune di Latina ha diramato un'ordinanza per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e per ragioni di pubblica sicurezza.

E' istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nelle vie e nelle piazze comunali interessate dal percorso della Maratona. Il divieto di circolazione riguarda in particolare ke seguenti strade: Via Michelangelo, Viale XXI Aprile, Via Medaglie d’Oro, Piazza della Libertà, Via Diaz, Piazza del Popolo, passaggio lato edicola ed uscita in Via Duca del Mare, Viale V. Veneto, P.le Prampolini, Via Volturno, Via Garigliano, Via Padre S.Agostino, Via del Lido, Via Litoranea, Via Casilina Sud, Via Lungomare, Capoportiere, Via del Lido, Via Modigliani, Via De Chirico, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino, Via dell’Agora, Via Polusca, Via Tucci, Via Rossetti, Via Michelangelo.

Il divieto, che esclude i mezzi autorizzati, è in virore dalle 9,30 alle 12 e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti.