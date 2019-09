Operazione "Astice", il plauso della politica a carabinieri e polizia penitenziaria

Un plauso della politica ai carabinieri, alla polizia penitenziaria e alla Procura di Latina per l'operazione che questa mattina ha portato agli arresti di 34 persone per accuse che vanno dalla corruzione allo spaccio di droga. Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio ringrazia le forze dell'ordine per l'operazione "Astice", che "ha interrotto - commenta - un inquietante traffico di comunicazione tra esponenti della criminalità organizzata detenuti nel carcere di Latina e sodalizi criminali esterni alla casa circondariale dediti allo spaccio di droga e alle estorsioni”.

“Un’inchiesta importante – conclude Cioffredi - che ha colpito persone di primo piano della criminalità pontina come gli esponenti del clan Travali tradizionalmente alleati del clan Di Silvio. A Latina si conferma la presenza di un livello di eccellenza investigativa nel contrasto alla criminalità organizzata che vede in questo caso protagonista l’Arma dei carabinieri guidata nel capoluogo pontino dal colonnello Gabriele Vitagliano”.

"La provincia di Latina vive purtroppo un rapporto malato di cui fanno parte pezzi della pubblica amministrazione ed enti partecipati, fino ad arrivare ai semplici dipendenti - commenta anche il deputato del Movimento 5 Stelle Raffaele Trano - È diffusa la credenza che lavorare per sistemi paralleli allo Stato sia più proficuo che servire lo Stato. Dalle parole del colonnello Vitagliano pronunciate al termine delle operazioni ‘Petrus’ e ‘Astice’, che ovviamente andranno confermate con gli opportuni riscontri in sede giudiziaria, emerge una preferenza netta per il vizio e la vita facile, senza preoccuparsi troppo se quei vantaggi provengano da personaggi di grosso calibro criminale già coinvolti nell’operazione Don’t Touch".

"Grazie al comando provinciale dei carabinieri di Latina, alla polizia penitenziaria pontina e ai magistrati inquirenti del capoluogo per la maxi operazione condotta contro la malavita, che ha stroncato una rete di criminalità che inquinava l'intera area del Sud del Lazio", dichiara anche il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini.

"La legalità - aggiunge la Lega in una nota congiunta di Francesco Zicchieri e Claudio Durigon - vince sempre sulla criminalità e la lotta alla droga è una priorità dello Stato che sosteniamo in prima linea sia nelle piazze sia nelle istituzioni. La Lega è al fianco ogni giorno - aggiungono - della magistratura e delle forze dell'ordine, come dimostrato dal miglioramento degli strumenti alle nuove assunzioni fino ai decreti sicurezza e sicurezza bis messi in campo da Matteo Salvini. Un ringraziamento particolare all'Arma dei Carabinieri ma anche alla Polizia Penitenziaria, gli infedeli non macchieranno una storia gloriosa e un lavoro straordinario".

"Un plauso alle forze dell’ordine e alla magistratura - commenta anche il senatore di FdI Nicola Calandrini, coordinatore provinciale del partito - Ringrazio l’Arma dei carabinieri e la polizia penitenziaria in particolare che ha dimostrato di saper riconoscere e combattere le “mele marce” al proprio interno.

Il coinvolgimento di persone già in carcere denota quanto alcuni profili criminali riescano a non farsi intimidire neppure dalla detenzione. Mi auguro per questi soggetti pene severe e condanne esemplari".