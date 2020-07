Minacce al giudice Cario, la solidarietà della politica. Assegnata la protezione

Servizio di sorveglianza al giudice del tribunale di Latina Giuseppe Cario. La decisione di assegnare la protezione al magistrato in servizio nel capoluogo è emersa nell'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura su segnalazione del procuratore capo Giuseppe De Falco. Concretamente non si tratterà di una vera e propria scorta ma di un sistema di protezione che prevede la comunicazione in Questura di ogni spostamento del giudice e la contestuale verifica della sicurezza dei luoghi. Il magistrato potrà poi spostarsi con la propria auto, seguito però da un'auto di servizio.

La notizia è stata anticipata dal quotidiano Latina Oggi e ora arriva la solidarietà di tutto il mondo politico. Non emergono però altri particolari sulle minacce indirizzate al giudice ed è possibile che questo rischio sia emerso nel corso di un'indagine condotta dalla Procura.

Enrico Forte (Pd): "A Cario tutto l'appoggio istituzionale"

“Le minacce ricevute dal giudice Cario sono un brutto segnale per la nostra comunità: al magistrato vada il massimo dell’appoggio istituzionale oltre che la solidarietà ed un incoraggiamento a proseguire il suo lavoro per il bene della collettività - ha commentato il consigliere regionale del Pd Enrico Forte - Non è la prima volta che un giudice venga minacciato a Latina e, indipendentemente dalla provenienza della minaccia stessa, occorre non abbassare la guardia e ricordare come oggi la criminalità rischi di infiltrarsi ancor di più in una economia in grave sofferenza, e principalmente a Latina dove le aree di fragilità sono aumentate nel tessuto produttivo. Questo ce lo ha confermato anche la relazione semestrale della Dia, a rappresentare la necessità di un attenzione forte verso una provincia in un cui il riciclaggio e l’usura rappresentano un terreno molto florido per le mafie. La speranza è che nessuno, ora, strumentalizzi l’episodio delle minacce al giudice Cario, e che scatti la più ampia solidarietà nella città e dalle istituzioni".

Procaccini (FdI): "Nuovo attacco all'istituzione giudiziaria"

"La decisione adottata dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza di prevedere la protezione per il giudice Giuseppe Cario, fatto oggetto di minacce, rappresenta una circostanza inquietante che evidenzia un nuovo attacco della criminalità alla istituzione giudiziaria - aggiunge l'eurodeputato di FdI Nicola Procaccini - E’ una minaccia diretta, portata nei confronti di uno dei magistrati più esposti, impegnato in prima linea, nella funzione di coordinatore dell’ufficio Gip-Gup di Latina, contro la malavita. Al dottor Cairo e al Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco esprimo la mia solidarietà ma soprattutto la mia vicinanza perché è importante, in circostanze come queste, che l’intera comunità faccia sentire la sua presenza per non lasciare soli i magistrati nel combattere la dura battaglia della legalità, come talvolta è accaduto nel passato. Questo nuovo minaccioso segnale dimostra che non bisogna abbassare la guardia contro la criminalità, la cui azione rappresenta uno degli ostacoli principali allo sviluppo equilibrato di una società sotto ogni profilo. La magistratura è presidio di garanzia e sicurezza pubblica, specie in territori, come quello pontino, particolarmente esposti all’attacco della criminalità”.

Il vicepresidente della Regione Lazio Leodori: "Clima allarmante e pericoloso"

"Le minacce dirette al giudice Giuseppe Cario sono la spia di un clima allarmante e pericoloso". E' quanto scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "La Regione Lazio esprime la massima vicinanza al magistrato, e si stringe a tutta la comunità di Latina, nella consapevolezza - conclude Leodori - che il dottor Giuseppe Cario non si farà intimidire e proseguirà a testa alta e con coraggio il suo lavoro".

Il deputato Trano: "In tanti gli faremo da scudo"

"Oggi leggo purtroppo quello che non avrei più voluto leggere. Un altro giudice del Tribunale di Latina ha subito intimidazioni - commenta il deputato Raffaele Trano - E questa volta talmente gravi da essere stato messo sotto protezione. Minacce fatte a un gip come Giuseppe Cario da anni in prima linea nel contrasto alle attività criminali in provincia di Latina e in particolare a quelle che hanno visto protagonisti pezzi significativi del mondo imprenditoriale, delle professioni e della politica, con rapporti spesso spericolati con i malavitosi. Tutto questo non è accettabile ed è pure la conferma di quanto il crimine rappresenti una vera e propria emergenza da Aprilia alla foce del Garigliano. Una terra in cui in troppi nel corso degli anni hanno cercato di minimizzare, a lungo negando persino le ingombranti presenze mafiose, senza curarsi che un altro giudice era stato vittima persino di un agguato finito con l'auto crivellata di colpi e che in quella vicenda fu coinvolto un esponente di una famiglia di origine nomade che solo dopo molti anni verrà arrestato e condannato come capo di un'associazione per delinquere. La stessa provincia in cui diversi esponenti politici hanno più volte contrastato apertamente l'azione della magistratura impegnata contro piccoli e grandi abusi. Quando un giudice viene criticato e isolato da pezzi delle stesse istituzioni diventa un giudice più debole e più indifeso. Voglio dire però al gip Cario e a tanti altri magistrati in prima linea in una terra diventata così difficile, dalle potenzialità enormi ma ancora pesantemente inquinata dagli affari della criminalità, che non è e non sono soli. La provincia di Latina ha un tremendo bisogno di uomini come il giudice Cario e io sarò sempre al loro fianco, sostenendoli il più possibile nel tentativo di restituire alle future generazioni un luogo migliore in cui vivere. Chi ha messo il gip nel mirino deve essere cosciente che a fargli da scudo saremo in tanti, tutti quelli che non si rassegnano alla logica del malaffare e che credono nello Stato".