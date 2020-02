Colpi in serie all'alimentari e in tabaccheria, rapinatore in silenzio davanti al giudice

Ha scelto di rimanere in silenzio Giovanni Bernardi, l’uomo arrestato con l’accusa di essere l’autore delle due rapine messe a segno martedì sera. Il 42enne, assistito dall’avvocato Adriana Anzeloni, è stato sottoposto oggi in carcere all’interrogatorio di convalida e davanti al giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ad incastrarlo per i due colpi ai danni di un alimentari di Borgo Piave e della tabaccheria il denaro di via Cisterna, una settantina di euro in monete e decine di pacchetti di sigarette, oltre alle immagini della telecamera che ha immortalato una mano con un anello portato da lui.

A conclusione dell’interrogatorio la difesa ha chiesto un’attenuazione della misura cautelare, istanza sulla quale il giudice si è riservato.