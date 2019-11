Topi alla scuola Goldoni, lavori e disinfestazione terminati: giovedì si riapre

Riaprirà domani, giovedì 28 novembre, la scuola Goldoni di Latina che fa parte dell'istituto comprensivo Giuseppe Giuliano. La scuola era stata infatti chiusa, su disposizione del Comune per la presenza di topi. Nei giorni scorsi era stato effettuato un sopralluogo del Nas e del personale della Asl.

Ora l'amministrazione annuncia che i lavori all'interno del plesso sono praticamente conclusi. La ditta delle manutenzione ha tappato le fessure nelle pareti e sistemato il vespaio in cemento. E' stata anche svuotato il seminterrato ritrovato pieno di acqua stagnante. All'interno è stata posizionata una pompa per evitare altri allagamenti. All'esterno, è stato potato e ripulito il giardino e questa mattina una ditta è intervenuta per una nuova disinfestazione mentre la scuola ha concluso le pulizie profonde e liberato i bagni che erano chiusi.

Gli assessori all'Istruzione Proietti e ai Lavori pubblici Ranieri si sono recati ieri sul posto per verificare di persona i lavori.