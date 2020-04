Truffatori seriali di nuovo agli arresti: scoperti altri quattro episodi ai danni di anziani di Latina

Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Latina nei confronti di Raffaele Biancolino e Salvatore Lama, entrambi originari di Napoli, arrestati dai mlitari il 28 gennaio scorso, al termine dell'indagine Take Away, mentre stavano mettendo a segno l'ennesima truffa ai danni una pensionata.

Uno dei due si trovava già nella casa circondariale di Latina, l'altro aveva invece l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il nuovo provvedimento era stato richiesto dalla Procura di Latina dopo gli ulteriori elementi di prova emersi nel corso di ulteriori indagini dei carabinieri della compagnia di Latina. Dopo l'arresto in flagranza avvenuto lo scorso gennaio l'attività investigativa è andata avanti e sono stati accertati altri quattro episodi di truffa e circonvenzione di persone incapaci. I reati sono stati consumati tutti nel capoluogo pontino nel mese di gennaio, prima dell'ennesimo episodio che li aveva poi portati all'arresto.