Il nuovo direttore dei vigili del fuoco del Lazio in visita alla caserma di Latina e a Ponza

Il nuovo direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio Giovanni Nanni, insieme a Paolo Massimi, in qualità di dirigente dell’ufficio per il soccorso pubblico, colonna mobile regionale e servizio Aib presso la direzione regionale del Lazio, hanno visitato la sede centrale del comando provinciale di Latina, accolti dal nuovo comandante Stefano Smaniotto, dal personale operativo, amministrativo, in quiescenza e dai rappresentanti delle sigle sindacali.

Nanni ha visitato i locali della sede centrale di Piazzale Carturan, incontrando il personale nel piazzale della stessa nel rispetto delle misure antipandemia attualmente in atto. Poi ha raggiunto i locali dell’ex Istituto Sani, per i quali è attualmente in corso di perfezionamento la procedura di acquisizione della struttura, in vista della nuova destinazione a caserma del comando provinciale. Infine, grazie all’impiego dell’elicottero del reparto volo di Ciampino, si è recato nell’isola di Ponza, dove ha incontrato il sindaco del Comune e potuto verificare, visitando il presidio Aib attivato da qualche giorno, l’organizzazione del dispositivo di soccorso attualmente in atto.

