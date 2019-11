Maltempo, tragedia sfiorata: cade un albero su un'auto in transito

Primi danni a Latina per il forte vento e per la pioggia che si stanno abbattendo in queste ore sulla città. Tragedia sfiorata in via Volturno, dove un grosso albero è stato sradicato ed è finito sulla strada centrando in pieno un'auto in transito.

A bordo della vettura, una Lancia Y, un uomo e una donna, entrambi soccorsi e trasportati all'ospedale, sconvolti e spaventati ma feriti per fortuna in modo non grave. Il grosso tronco è finito sulla vettura e ha piegato il tettuccio. Per rimuovere il tornco è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Disagi e problemi per il forte vento e le abbondanti precipitazioni che si sono verificate nel pomeriggio a Latina si sono registrati anche in altre zone della città e soprattutto al lido.

