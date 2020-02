Preso con cinque chili di bulbi di papavero, condannato a due anni e otto mesi di carcere

E’ stato condannato a due anni e otto mesi di carcere il 32enne di origini indiane residente a Cori arrestato il 18 settembre dello scorso anno con quasi cinque chili di bulbi di papavero da oppio.

Rahul Joshi, questo il suo nome, era incappato in un servizio di controllo del territorio dei carabinieri presso la stazione ferroviaria di Priverno e a seguito di una perquisizione era stato trovato in possesso di 40 buste termosaldate all’interno delle quali c’erano bulbi di papavero da oppio per un peso totale di 5 chili. Lo stupefacente era nascosto all’interno di un trolley da viaggio.

Questa mattina il 32enne, che è tuttora detenuto, è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota per rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Reale, Joshi è stato giudicato con il rito abbreviato: il pubblico ministero Simona Gentile ha chiesto una condanna a due anni e otto mesi, richiesta che il gup, a conclusione della camera di consiglio ha accolto.