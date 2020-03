Rapina alle Poste di Aprilia, ordinanza cautelare in carcere per il bandito

Rapina aggravata e porto illegale di arma da fuoco. Queste le accuse a carico di F.C., 54enne ritenuto l’autore della rapina del 21 febbraio scorso ai danni dell’ufficio postale di Largo Marconi ad Aprilia.

I carabinieri del Norm del Reparto Territoriale di Aprilia hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina notificando il provvedimento in carcere. L’uomo infatti era stato arrestato il 28 febbraio dai militari dell’arma poiché nel corso di una perquisizione domiciliare era stato trovato in possesso di una pistola Beretta cal. 9, completa di 15 cartucce, rubata nel corso di un furto in un’abitazione nel 2016.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso del controllo dell’abitazione dell’uomo erano anche stati ritrovati i vestiti indossati nel corso della rapina.