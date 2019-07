Contrasto allo spaccio a Latina: bustine di marijuana nel marsupio, giovane denunciato

Un giovane di 21 anni di origini romene è stato denunciato dai carabinieri a Latina nell’ambito di un servizio antidroga. Nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di marijuana.

I controlli nella serata di ieri, martedì 2 luglio, nell’area parcheggio a Foce Verde al lido di Latina.

Il giovane si trovava a bordo di una vettura come passeggero quando è stato fermato e controllato dai carabinieri del locale Nor - Sezione Radiomobile. Nel corso dell’ispezione all’interno del suo marsupio sono state trovate 5 bustine di marijuana per un totale di 10,77 grammi. Rinvenuti anche un bilancino di precisione e la somma di 85 euro.

Tutto è stato posto sotto sequestro mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sempre ieri, nel pomeriggio, sulla Litoranea a Borgo Grappa nel corso di un’operazione antidroga è stato arrestato un 47enne trovato con quasi un chilo di hashish.