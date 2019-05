Terracina, resta in carcere l'autore delle rapine e degli scippi in serie

Interrogatorio in carcere questa mattina per Egidio Del Duca, l’uomo arrestato dai carabinieri di Terracina per la rapina ai danni di una parafarmacia: il 39enne mercoledì aveva fatto irruzione nell’esercizio commerciale e minacciando i dipendenti con un coltello e si era fatto consegnare i circa 130 euro che c’erano in cassa per poi allontanarsi. La sua fuga però era durata poco perché i carabinieri lo avevano individuato e fermato poco dopo scoprendo anche che a lui andavano attribuiti una serie di altri reati dello stesso genere, sette complessivamente, tra furti con strappo e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Terracina negli ultimi due mesi.

Questa mattina l’interrogatorio da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario: Del Duca ha risposto alle domande del magistrato ammettendo di essere l’autore del colpo. Il gip ha quindi convalidato il fermo e emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 39enne.