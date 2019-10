Terracina: diede fuoco all'amico, condannato a sei anni di carcere

E’ stato condannato a sei anni di carcere Florian Tirsu, il romeno 45enne chiamato a rispondere del tentato omicidio di un amico al quale, il 26 febbraio scorso, ha dato fuoco.

Lo straniero, assistito dall’avvocato Massimo Basile, è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa per essere giudicato con il rito abbreviato. Il fatto del quale viene accusato, e che ha ammesso in sede di interrogatorio, è accaduto a Terracina, all'interno dell'alloggio che condividevano. A conclusione di una serata trascorsa insieme e dopo avere bevuto era scoppiata una lite poi degenerata tanto che Tirsu ha gettato addosso all’amico, un cittadino di nazionalità moldava di 40 anni, il contenuto di una bottiglia di alcol utilizzato per scaldarsi e gli ha dato fuoco. La vittima è stata soccorsa e ricoverata in ospedale con ustioni di secondo grado sul 20% del corpo e si è salvata soltanto grazie all’intervento di una terza persona che ha spento le fiamme.

In udienza l’accusa ha chiesto una condanna a sette anni e sei mesi di carcere ma il gup, al termine della camera di consiglio ha condannato Tirsu, che è tuttora detenuto, a sei anni di detenzione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.