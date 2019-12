Edificio pericolante vicino ai binari, sospesa la linea Roma-Nettuno. Bus sostitutivi

Circolazione dei treni sospesa da ieri sera, martedì 10 dicembre, sulla linea FL8 Roma-Nettuno: a far scattare l’allarme un edificio pericolante nei pressi dei binari.

Nel pomeriggio di ieri sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che si sono attivati per la messa in sicurezza dello stabile sulla Nettunense nei pressi del cimitero di Anzio. Secondo quanto si è appreso si tratta di un problema di staticità relativo ad un'abitazione adiacente alla linea ferroviaria. Ad essere pericolante sembrerebbe uno dei balconi.

I disagi per i pendolari sono iniziati qualche minuto prima delle 18.30 di ieri. Rete Ferroviaria Italiana ha dato comunicazione della sospensione del traffico fra Marechiaro e Nettuno in seguito alla segnalazione da parte dei vigili del fuoco. Traffico che risulta ancora sospeso questa mattina, 11 dicembre, per accertamenti dell’Autorità giudiziaria nei pressi della linea. E’ stato attivato servizio sostitutivo con autobus fra Marechiaro e Nettuno.

“Prima di mettersi in viaggio - si legge in una nota di Rfi - è consigliabile consultare la sezione infomobilità e il sito web viaggiatreno.it o seguire i canali social del Gruppo FS Italiane: twitter @fsnews_it e @TIRegionale”.