Commercio, le preoccupazioni degli ambulanti per la ripresa: incontro con il Comune

C’è stato questa mattina presso l’area del mercato del martedì a Latina l’incontro per discutere del futuro anche del commercio su aree pubbliche. Un confronto tra l’Amministrazione comunale, con il sindaco Damiano Coletta, e la Fiva Confcommercio Lazio Sud per programmare la ripartenza, dapprima con le attività alimentari e poi gradualmente, degli altri settori.

L’incontro, tenutosi nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale e con tutti i dispositivi di protezione (guanti e mascherine), ha visto una grande partecipazione degli operatori ambulanti e ha messo in evidenza non poche preoccupazioni dovute al clima di incertezza che attanaglia non solo il commercio in generale ma in particolare quello su are pubbliche.

“I recenti decreti, purtroppo, poco hanno detto sul commercio ambulante discriminandolo anche rispetto ad alcune tipologie di attività per le quali è ammessa l’apertura in sede fissa ma non nei mercati, che sono svolti in luoghi aperti e ampi, dove riciclo dell’area e distanziamento sociale potrebbe essere soddisfatto appieno” dichiarano da Fiva Confcommercio Lazio Sud che, con il suo presidente Delle Fontane, si è messa a completa disposizione degli operatori chiedendo e battendosi con le Amministrazioni locali delle province di Latina e Frosinone affinché venissero azzerati integralmente i tributi locali in materia di occupazione del suolo pubblico e prelievo sui rifiuti, offrendo al contempo supporto tecnico-logistico per la riorganizzazione dei mercati in modalità sicura.

“La Fiva nazionale, infatti, ha già lavorato a delle linee guida tecnico-pratiche che sono al vaglio delle istituzioni e che potrebbero essere utili a molti sindaci per poter affrontare la riapertura dei mercati in totale sicurezza. Tra le proposte anche quella di ricorrere a forme di sostegno nella sorveglianza degli accessi con opportuni protocolli di collaborazione con il volontariato e le associazioni delle forze dell’ordine in congedo.

Le Amministrazioni locali, oggi più che mai - conclude la Fiva Confcommercio Lazio Sud -, giocano in questo momento un ruolo fondamentale per la ripartenza dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche ed è per questo che va sviluppato un confronto a tutto campo, anche nell’ottica di concreta collaborazione, nella logica di salvaguardare al massimo le attività degli operatori. E quindi sperimentare – in questa fase di emergenza – possibilità nuove e diverse sul tema della organizzazione logistica dei mercati. Solo con un’azione comune, concordata e partecipe fra tutti i livelli interessati, i mercati potranno riaprire e tornare a riacquistare quell’importanza strategica per le città che finora hanno avuto”.