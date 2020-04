Coronavirus, le proposte al Governo per il rilancio di commercio e artigianato

Sono state sottoscritte anche dal Comune di Latina una serie di proposte che sono state formulate dall’Anci per il supporto e il rilancio del commercio al dettaglio e dell’artigianato a seguito dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Il documento è indirizzato al Governo e contiene alcuni importanti interventi che per il momento si concentrano sulle azioni di breve periodo, dunque rispetto alla gestione immediata delle conseguenze generate dal lockdown.

“L’Amministrazione di Latina è più che mai determinata a mettere in campo, cosa che peraltro sta già facendo, tutte le azioni necessarie al sostegno delle attività produttive che si trovano in grande sofferenza in seguito all’emergenza sanitaria - spiega l’assessora alle Attività Produttive Simona Lepori -. Insieme agli altri Comuni, oggi chiediamo al Governo di giocare di squadra ancora di più rispetto a quanto è stato fatto fino ad ora. Ho condiviso le proposte Anci come assessora alle Attività Produttive e d’intesa con il sindaco Damiano Coletta perché ritengo che siano soluzioni attuabili e perché darebbero realmente una boccata d’ossigeno a tanti commercianti e artigiani che oggi non vedono una luce in fondo al tunnel. Supportare i Comuni affinché questi ultimi possano sostenere i cittadini, questo è ciò che chiediamo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il Comune di Latina sta facendo la propria parte affinché nessuno rimanga indietro - prosegue Lepori -. Al più presto annunceremo, ad esempio, la costituzione di uno Sportello per le imprese che fornirà consulenze e supporto a titolo totalmente gratuito. È uno degli strumenti che abbiamo deciso di attivare per favorire la ripartenza. Ed è già stata avviata la fase di dialogo con associazioni di categoria e parti sociali nell’ambito del tavolo per il ‘Patto per Latina’ coordinato dal sindaco. Al Governo e in particolare al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attraverso questa nota inviata dall’Anci, chiediamo dunque una disponibilità a operare in sinergia e a unire le forze per il bene di tutti, nessuno escluso".