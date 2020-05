Riapre il mercato del martedì, visita del sindaco Coletta: “Situazione sotto controllo”

E’ ripartito oggi, 12 maggio, il mercato del martedì a Latina. Con un’apposita ordinanza nei giorni scorsi il sindaco Damiano Coletta ne aveva disposto la riapertura - così come anche per i mercati del sabato in Q4 e a Latina Scalo e per quello di "Campagna Amica” - limitatamente ad alcune attività come quelle per la vendita dei generi alimentari.

Diverse le regole da seguire per commercianti e clienti, tra cui quelle per il rispetto del distanziamento sociale e il divieto di assembramento, l’obbligo di uso di mascherine e guanti.

E nel giorno della riapertura, ad una settimana dall’avvio della cosiddetta fase 2 dell’emergenza coronavirus, nell’area del mercato del martedì si è recato anche il sindaco Coletta, per un sopralluogo. “Situazione sotto controllo grazie al senso di responsabilità di commercianti e cittadini. E grazie al controllo della Polizia Locale - ha detto Coletta al termine della visita -. Vincere la sfida col virus dipende da ognuno di noi”.

