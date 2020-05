Giordana Angi torna con un nuovo singolo: annunciata l’uscita di “Amami adesso”

Giordana Angi torna con un nuovo singolo. La giovane cantautrice di Aprilia, reduce dall’importante esperienza al Festival di Sanremo, è pronta a ripartire con un nuovo lavoro e annuncia l’uscita di “Amami adesso”.

“‘Amami Adesso’ è un augurio, una speranza per me e per tutti che, volendosi bene individualmente, possiamo imparare ad amarci reciprocamente” scrive sulle sue pagine Facebook ed Instagram dove ha pubblicato anche la copertina del nuovo singolo.





Si tratta di un brano che la giovane artista pontina di adozione ha realizzato nel periodo della quarantena ed è il primo scritto dopo l'esperienza al 70esimo Festival di Sanremo. Segna un deciso cambio di rotta per lei come cantautrice e con questo pezzo trova una nuova prospettiva e una nuova consapevolezza del suo lavoro, a partire dal diverso approccio alla produzione.

Il brano è già disponibile in pre-order e pre-save e uscirà il 15 maggio. Nello stesso giorno Giordana Angi farà il suo debutto nella trasmissione di Canale 5 “Amici Speciale con Tim insieme per l’Italia", la maratona artistica all'insegna della solidarietà in quattro puntate. Insieme a lei ci saranno Irama, Gaia, Andreas, Michele Bravi, Javier, Alessio Gaudino, The Kolors, Gabriele, Alberto Urso, Umberto e Random. La giuria sarà composta da Sabrina Ferilli, l'etoile Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello e Gerry Scotti.