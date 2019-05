Giordana Angi: secondo posto e premio della critica ad Amici 18

“Mi ricorda Mimì” così Loredana Bertè, supergiudice di Amici 18, parla di Giordana Angi, che è arrivata “solo” seconda alla finalissima di sabato 25 maggio del talent show, ma che ha già conquistato il pubblico e soprattutto la giuria critica che l’ha premiata parangonandola oltre che alla grande Mia Martini, anche alla compianta Gabriella Ferri.

Una serata di grandissime emozioni per i ragazzi che si sono contesi la vittoria e che ha visto trionfare il giovane tenore siciliano Alberto Urso. Ma il secondo posto di Giordana non è affatto una sconfitta, dopo i quattro tentativi falliti per entrare nella scuola di Amici; per Giordana ogni passo fatto all’interno del talent show è stata una grande vittoria.

Un timbro unico e grandi interpretazioni

Una cantante dal timbro particolare, in grado di fare proprie le canzoni che interpreta riversando in esse un vissuto complesso e stratificato. Giordana Angi è anche autrice, scrive infatti canzoni in italiano, francese ed inglese, è stata co-autrice con Nina Zilli della canzone sanremese "Senza Appartenere!" e ha scritto diverse canzoni per il nuovo album di Tiziano Ferro, in uscita il prossimo novembre.

Pontina d’adozione, vive ad Aprilia, è nata in Francia dove ha passato la sua adolescenza. Una giovinezza caratterizzata dalla separazione dei genitori e da tanti trasferimenti le hanno permesso di coniugare alla spensieratezza e la voglia di divertirsi giovanile una profondità e una sensibilità uniche. Qualità che riversa nei testi delle sue canzoni raccontando temi importanti, sentimenti forti, con una capacità di scrittura che forse non ha pari nella sua generazione, come affermato dalla giuria critica.

Il suo primo EP "Casa" sta già scalando le classifiche, i suoi pezzi sono tra i più scaricati tra i concorrenti di Amici su Spotify, comprende sei brani scritti da Giordana e una cover di "Formidable" di Stromae.

Passo dopo passo verso il successo

Il suo esordio arriva nel 2012 con la partecipazione a Sanremo Giovani, nel 2016 Tiziano Ferro produce il singolo "Chiusa con te (xxx)", è autrice nel 2017 di "Bam Bam" canzone ufficiale del Lazio Pride che si è tenuto a Latina. Canta la canzone "Poker Generation" colonna sono dell’omonimo film con Francesco Pannofino e Lina Sastri.

Si prospetta un periodo pieno di impegni per lei che in terra pontina è già amata e sostenuta dai suoi concittadini che nella serata della finalissima si sono riuniti presso Polo CulturAprilia - Ex Claudia e che lunedì 27 si apprestano ad incontrarla presso la libreria Mondadori di Aprilia e il 15 giugno presso la libreria Feltrinelli di Latina.

Una cantante che farà molto parlare di sé, per le sue doti canore ma anche per le grandissime capacità compositive che già si intravedono in questi primi successi.