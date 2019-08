Manuele Feula accanto alle star latino americane al Milano Latin Festival 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Il giovane influencer di musica latinoamericana in Italia Manuele Feula (23 anni), nato a Latina e cresciuto nella città di Fondi e di origini della Repubblica Dominicana, dopo aver conquistato il web e gli appassionati del genere latino con il network da lui fondato Latin Music Official, quest’estate è arrivato al Milano Latin Festival al fianco delle star latinoamericane.

Feula e Latin Music Official sono un punto di riferimento per tutto il pubblico italiano che segue le ultime novità sul Reggaeton e i loro idoli come Daddy Yankee, Maluma, Luis Fonsi, Romeo Santos, CNCO, Lali e J Balvin.

Il ragazzo pontino è stato invitato più volte da radio e tv italiane e domenicane, per commentare il successo inaspettato di Latin Music Official e dare le ultime sui successi latin in top alle classifiche mondiali. Quest’estate ha avuto poi l’onore di essere al fianco delle star di fama internazionale per Milano Latin Festival, la più grande kermesse europea musicale e culturale dedicata all’America Latina, che si è svolta ad Assago (MI) fino al 17 agosto 2019, di cui è stata già confermata la sesta edizione dal 11 giugno al 15 agosto 2020.