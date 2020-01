Museo 4.0: a Latina laboratori per l’innovazione culturale

Un primo importante risultato fa seguito ai tavoli di lavoro che si sono tenuti lo scorso dicembre all’interno del progetto La Cultura Fa Sistema ideato dall’Assessorato alla Cultura Turismo e Sport del Comune di Latina: un corso finanziato dalla Regione Lazio “Museo 4.0 - Laboratori di ispirazione collettiva per i musei del territorio”.

Una opportunità imperdibile per chi lavora in musei, per le associazioni culturali, pro loco e operatori del settore arte e turismo, imprese culturali e creative e liberi professionisti del settore arte e cultura che potranno partecipare gratuitamente al corso che partirà il prossimo 20 gennaio.

Sei incontri per un totale di 36 ore per apprendere i principali strumenti per una gestione e progettualità innovative e al passo coi tempi di eventi culturali: dalla normativa amministrativa alla comunicazione, dalla progettazione all’allestimento.

Tra i docenti un team tutto al femminile di esperte del settore: Giovanna Cotroneo, archeologa e museologa, e Miriam Mandosi, storica dell’arte museologa, illustreranno la situazione attuale dei musei e le modalità di interazione tra pubblico e musei; Nicolette Mandarano, Digital Media Curator, prenderà in esame la comunicazione social degli eventi culturali; Maria Francesca Guida, sociologa e vicepresidente di ECCOM, si occuperà della progettazione con speciale riguardo al patrimonio culturale locale. Lunedì 20 gennaio si inizierà con la presentazione del corso dell’Assessore Silvio Di Francia ed Elena Lusena, responsabile della UOC - Sistema Integrato servizi culturali e turismo, illustrerà la normativa in ambito culturale recentemente approvata dalla Regione Lazio e i progetti del Sistema Integrato delle Città di Fondazione e di valorizzazione del Museo Cambellotti.

Dunque un primo passo per rendere vitali gli spazi culturali della città e offrire a quanti si adoperano sul territorio strumenti innovativi per l’organizzazione e la gestione degli eventi culturali, imparando a coinvolgere il pubblico attraverso una comunicazione più innovativa.

A chi frequenterà tutti gli incontri sarà dato un attestato di partecipazione, ma sarà possibile assistere anche solo a incontri singoli. Per iscriversi è sufficienti compilare il form presente sul sito del Comune di Latina.