Ferragosto 2019: gli eventi del 15 agosto a Latina e nella provincia pontina

Spettacoli, intrattenimento, musica e concerti, manifestazioni, buon cibo e celebrazioni religiose: tutto questo e molto altro ancora per il giorno di Ferragosto nei vari centri della provincia di Latina. Sono numerosi gli appuntamenti in programma per il 15 agosto, forse il giorno più atteso dell’estate, per i tanti visitatori e turisti che scelgono la nostra provincia e per quanti invece decidono di rimanere in città.

Di seguito qualche suggerimento su cosa poter fare a Ferragosto:

- Processione della Madonna Stella Maris al lido di Latina

- Ferragosto Bassianese

- Da Ferragosto il Festival dello Street Food a Formia

- Ferragosto a Maenza

- Doppio appuntamento per Ferragosto a Rocca Massima

Altri eventi nel corso delle rassegne:

– Cisterna Estate

– Sabaudia in Vetrina

– Estivare Priverno

– L’estate di Circe

– Estate lenolese

Da ricordare, poi, che anche per il giorno di Ferragosto sarà possibile visitare il Giardino di Nina; necessaria la prenotazione: qui tutte le informazioni.

Articolo in aggiornamento