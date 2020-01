Incontro con Marco Omizzolo a Cisterna

Un incontro importante quello in programma sabato 25 gennaio presso la Biblioteca Comunale di Cisterna con il sociologo Marco Omizzolo, da poco insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella per la sua strenua lotta al caporalato in nome della legalità e del rispetto dei diritti umani.

La presentazione del suo ultimo libro "Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana", edito dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, sarà lo spunto per un dibattito moderato dalla giornalista pontina Elena Ganelli che segue da tempo le sue battaglie. Introdurrà l’incontro Nadia Biscossi dell’Associazione Il Ponte.

Un quadro lucido e terribile delle situazioni delle campagne dell’Agro Pontino nelle quali lavorano giovani indiani (e ormai anche africani richiedenti asilo) sfruttati, drogati, picchiati e minacciati pur di farli lavorare 12 ore al giorno per paghe inique. Un traffico che parte dall’India e che Omizzolo ha ricostruito in ben 12 anni da infiltrato.

Un racconto di degrado ma che ha un risvolto positivo, perché questi giovani hanno smesso di subire in silenzio e hanno iniziato a denunciare sfruttatori e aguzzini, testimoniando in tribunale senza farsi intimorire. L’appello di Omizzolo ora è non solo per far conoscere a tutti questa situazione ma di rendere tutti partecipi di questa battaglia attraverso incontri, dibattiti e manifestazioni.

L’appuntamento

È dunque per sabato 25 gennaio alle 17.30 alla Biblioteca Pubblica di Cisterna presso Palazzo Caetani.

Gallery