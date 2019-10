Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Un fine settimana dedicati alle eccellenze pontine, alla cultura, alla musica e allo spettacolo: come sempre il weekend nella provincia pontina è ricco di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Sagra delle Castagne a Norma

– Sabaudia bella e fragile

– Cisterna delle Meraviglie: i Sapori dei Caetani

– Aperture straordinarie del Giardino di Ninfa

Musica

– La Grande Musica d’autore Italiana a Latina

Spettacolo e cultura

– Omaggio ad Alda Merini al Moderno

– Altre Storie edizione autunno a Latina

– Potere alle Storie al Sottoscala 9

– Il Teatro è per tutti: Convivenza Forzata a San Francesco

Mostre

– Insistenza dell’Immagine: Silvio D’Antonio allo Spazio COMEL

– Tito Rossini. Le forme del silenzio a Minturno

– Il Silenzio dell’inchiostro a Bassiano

– Messaggi Interiori nel Tempo a Valvisciolo

Rassegne Estive

– Latina E’State: un mare di eventi

– Sabaudia in Vetrina



