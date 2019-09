Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

È arrivato settembre e il tempo della vendemmia, molti appuntamenti legati alle eccellenze locali: tra degustazioni, laboratori e divertimento. Tanti gli eventi per dimenticare il tran tran quotidiano: spettacoli, musica, feste e molto altro ancora. Come sempre ce n’è per tutti i gusti.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Roby Tour a Formia

– Festa di Nostra Signora di Lourdes a Tufette

– Cantine Aperte per la Vendemmia all’Azienda Ganci

– Cantine Aperte per la Vendemmia a Villa Gianna

– Connect Urban Fest a Pontinia

Musica

– Rumori nell’Isola a Ventotene

– Pupo in concerto a Formia

Spettacolo e cultura

– Ballata dell’amore disonesto a Latina

– PuntiniFest a Sezze

– Le Notti di Cicerone a Formia

– Summer Show 70, 80, 90 a Priverno

– Cammino di Traiano a Terracina

Mostre

– Rainy Day Canapè alla LM Gallery

– Lo Stracquo a Ponza

Rassegne Estive

– Latina E’State: un mare di eventi

– Sabaudia in Vetrina

– Estivare Priverno

– L’estate di Circe

– Estate lenolese

– Estate a Campodimele

– Estate Fondana