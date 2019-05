Europee 2019: la Lega Sud Pontino chiude la campagna elettorale a Formia con Adinolfi

Chiusura della campagna elettorale per le europee a Formia per Lega Sud Pontino. L’appuntamento è per giovedì 23 maggio alle 19.300 presso il Grande Albergo Bajamar

Saranno presenti i candidati della Lega al Parlamento Europeo, il segretario provinciale Matteo Adinolfi, la senatrice Cinzia Bonfrisco e l’economista e noto volto televisivo Antonio Maria Rinaldi.

A fare gli onori di casa ci saranno i consiglieri comunali, i segretari e i direttivi della Lega del comprensorio. “Una tale presenza sul territorio dimostra – precisano gli esponenti della Lega locale – quanto il nostro Partito stia lavorando e si stia strutturando per cercare di portare all’attenzione dei vertici il nostro Territorio che presenta tante criticità e difficoltà ma è sicuramente ricco di prospettive.

“Dal prossimo lunedì, con l’elezione dei nostri candidati al Parlamento Europeo, avremo interlocutori seri che saranno per noi un punto di riferimento per attrarre fondi e risorse europee da destinare al nostro Territorio per dare linfa alle aspettative di sviluppo che merita e provare, così, a porre rimedio all’inadeguatezza dell’attuale classe politica / amministrativa e ad una dilagante crisi economico-finanziaria che ha risvolti drammatici soprattutto in chiave occupazionale”.