Pontinia, dopo l'alluvione e gli allagamenti convocato un Consiglio comunale

Un consiglio comunale straordinario è stato convocato per lunedì 9 dicembre alle 11,30 a Pontinia, con un unico punto all'ordine del giorno: "Allagamento del centro cittadino del 3 dicembre". Una richiesta avanzata dai consiglieri d'opposizione dopo il caos creato nella cittadina dall'alluvione dei giorni scorsi che ha reso impraticatibili molte strade di Pontinia e reso necessaria la chiusura delle scuole.

"Il Comune di Pontinia - dichiara il consigliere Paolo Torelli - non ha competenze amministrative su canali e fiumi; purtroppo ciò compete alla Regione Lazio e al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Ma a soffrire i danni sono i nostri agricoltori, commercianti, artigiani, le nostre famiglie che si sono viste le proprie case, giardini, garage allagati. E per onorare e rispettare i nostri concittadini abbiamo immediatamente messo in atto l'unica "arma" a nostra disposizione: una richiesta vincolante di Consiglio comunale urgente, che è stato immediatamente convocato per lunedì 9 alle ore 11:30. Pretendiamo che gli enti preposti al monitoraggio e alla manutenzione e gestione dei fiumi e canali ci diano tutti gli atti e le spiegazioni del caso. Perchè questa volta non ci fermeremo di fronte alla rassegnazione del "è colpa del maltempo"; questa volta vogliamo andare fino in fondo e pretendiamo che il Comune nomini un legale per assisterci ad individuare azioni o omissioni delittuose da parte di enti o individui che ci hanno danneggiato. Inoltre vogliamo valutare l'opportunità di richiedere anche risarcimento per danni di immagine del Comune di Pontinia".