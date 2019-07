Beach Volley Tour Lazio: fine settimana di gare a Sperlonga per la quarta tappa

Dopo Latina, Formia e Terracina, l’ICS Beach Volley Tour Lazio resta ancora sul litorale pontino e arriva a Sperlonga per la sua quarta tappa, una delle più attese dell’intero circuito. Inizia a delinearsi, infatti, la classifica finale che mette in palio il titolo di campioni regionali al maschile e al femminile e le coppie iscritte cercano punti preziosi per scalare le posizioni.

Allo stabilimento “Alta Marea” andranno in scena due giornate di grande beach volley sabato 13 e domenica 14 luglio. Nel torneo maschile ci sono 30 coppie – è overbooking anche stavolta, dopo il record di iscrizioni nella tappa di Terracina – tra cui quella formata da Matteo La Rocca e Salvatore Rossini, libero della Nazionale italiana di pallavolo alla terza partecipazione nell’edizione 2019 dell’ICS. I numeri uno del ranking nell’uscita specifica di Sperlonga saranno Daniele Acconci e Kevin Mencaroni, seguiti da Edoardo Campana-William Picariello e Edoardo Serafino-Luca Dvojkovic. Nel femminile le teste di serie sono Lodovica Langellotti e Milena Stacchiotti, davanti a Alice Eaco-Giorgia Gianandrea e Erika Ditta-Martina Ferrario, le finaliste perdenti di Terracina.

L’ICS Beach Tour è il torneo di beach volley del Lazio, organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Lazio e dall’Istituto per il Credito Sportivo. L’edizione 2019 è patrocinata dalla Regione Lazio e vede la partnership di Omia Laboratoires che sta promuovendo la campagna “Sole Sicuro” per una corretta esposizione ai raggi solari e che alla fine di ogni tappa riconosce l’atleta più corretto/a con il Premio Fair Play.

Le finali della tappa di Sperlonga saranno trasmesse in diretta domenica pomeriggio (presumibilmente alle ore 16 quella femminile e alle 17 quella maschile) sulla pagina Facebook FIPAV Lazio.