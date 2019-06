Calcio a 5, un mercato da 10 per l'Ecocity Futsal Cisterna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Ufficializzato Matías Lara all’Ecocity Futsal. Un Campione d’Italia nel roster cisternese guidato da Luca Angeletti. Colpi di mercato a ripetizione, con il presidente Vincenzo Tuccillo che si è adoperato per creare una squadra che promette spettacolo nella prossima stagione. Mancava solo l’ufficialità, visti i nomi di primo livello, che la stampa è riuscita ad intercettare prima dell’annuncio.

Palmares da brividi, uno Scudetto, due Supercoppe e una Coppa Italia, il laterale argentino andrà ad inserirsi in un roster di altissimo livello. Classe ’86, il laterale offensivo dalla forza esplosiva può vantare anche presenze nella Nazionale Argentina. E’ la Luparense la squadra che gli consegna il titolo italiano; ha militato, inoltre, nel Pescara, nel Kaos Futsal, nel Futsal Isola, nel Latina Calcio a 5; lo scorso anno ha disputato i Playoff di A2 per la promozione in A con la Tombesi.

Coach Angeletti: “Giocatore dalle doti tecniche importanti, laterale offensivo molto bravo nell’uno contro uno, mentalità da giocatore di Serie A. Anche nel suo caso, difficile dire di più, visto il cv che parla da solo”. A dir poco notevole lo sforzo societario, che dovrà trasformarsi in spettacolo nel prossimo campionato dagli obiettivi chiari: la Promozione e la Coppa. Tanto da lavorare, a favore tanta professionalità e tanto entusiasmo, come quello del primo tifoso di questa squadra, Vincenzo Tuccillo, che con grande impegno ha operato sul mercato.