La Starza: "Escort? Rimango allibito perché volevo solo rispetto delle regole in un campionato falsato"

Presidente ...Sexy Gate e Calcettopoli

"Sono allibito. Ho semplicmente fatto una conversazione privata con Andrea Montemurro, perchè volevo capire cosa accadeva con la Maritime Augusta, che da due anni non rispettava le regole e chiedevo di evitare campionati falsati. Nel momento in cui il Maritime avesse preso parte al campionato, non avrei iscritto la squadra. Lo stesso Montemurro ribadisce di evitare il ripetersi che società arrivino fino a dicembre e poi non pagano più nessuno."

Sulla ragazza?

"Ho ringraziato Montemurro per avermi anticipato la notizia di 24 ore, visto che i documenti erano c'erano già depositati presso la CovisoD. Ma siamo ai livelli di Novella 2000. Volevo presentargli una ragazza intelligente e carina del posto, non certo una escort come si è detto. Notizia distorta e tra l'altro nemmeno sapevo che Montemurro fosse sposato. Sarebbe stato un incontro tra due persone per bene che si vogliono conoscere, non certo corrompere il presidente della Divisione per avere la notizia".

Come si difende?

"La Procura Federale deve fare ben altri indagini. Se mi deferiscono per avere carpito una notizia in anticipo dal presidente della Divisione è davvero poca cosa. Il punto è che questa telefonata è stata divulgata per attaccare Montemurro, che da quando è stato eletto ha rotto un sistema di palazzo che ha dato fastidio a qualcuno. Lavora in condizioni impossibli, viene attaccato da tutti i fronti e nonostante questo ha consentito al movimento di fare passi da gigante. Se poi si vuole ciurlare nel manico sul fatto della ragazza, non era una escort. Non penso di avere fatto nulla di grave".

Montemurro si è dimesso, lei lascerà il timone?

"Questo fatto mi ha toccato molto. Mi sono sempre comportato correttamente. Ribadisco di avere chiesto ufficialmente se il Maritime Augusto si sarebbe iscritto, altrimenti non avrei partecipato ad un campionato falsato. Ho sbagliato solo nel promettere un incontro galante, ma non ho estorto informazioni, né ho forzato il presidente Montemurro affinché non iscrivisse il Maritime Augusta".