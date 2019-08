Pallavolo femminile, Volley Terracina: Sara Binetto è la nuova palleggiatrice

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Continua in questa sempre più rovente estate, la scoperta dei volti nuovi della Volley Terracina che parteciperà al prossimo campionato di serie B2 nazionale. Nel ruolo probabilmente più delicato dell’intera squadra, arriva in maglia biancoceleste la palleggiatrice Sara Binetto.

Giovanissima, nata nel febbraio 2001 a Colleferro, Sara fa tutta la trafila delle giovanili nella Pallavolo Colleferro fino ad approdare un paio di stagioni fa al Volley Friends Roma, dove viene subito aggregata alla prima squadra, viste le sue doti pur essendo giovane di età, partecipando ai campionati di serie B2 prima e di serie C nella stagione appena conclusa.

Dicevamo Sara appena diciottenne, dotata di una buona elevazione che favoriscono il suo gioco soprattutto nelle fasi di attacco veloce, capace di smistare palloni a proprio piacimento grazie anche alla sensibilità delle sue mani, doti che hanno fatto pendere la scelta della società su di lei sin da subito.

Arriva a Terracina con entusiasmo e determinazione, desiderosa di fare un buon campionato cercando di prendere in mano le redini del gioco della formazione di coach Pesce già dai primi allenamenti che verranno. “Sono molto contenta di giocare a Terracina, quando mi hanno contattata non ci ho pensato molto a decidere, ho subito accettato con entusiasmo. Arrivo con buoni propositi, cercando di disputare insieme alle mie nuove compagne, un campionato da protagoniste. Ci sarà da lavorare ovviamente, non conosco personalmente mister Pesce, ma ne ho sentito parlare un gran bene nell’ambiente, mentre le mie prossime compagne finora le ho conosciute solamente da avversarie sul campo. Arrivo in una società dal recente passato importante, che ha disputato campionati di categoria superiore con atlete importanti in squadra e il nome della Volley Terracina nella pallavolo femminile è sinonimo di garanzia per tutte le atlete. Cercherò di non tradire la fiducia che la società ha riposto in me, ma di lottare sempre e su ogni campo per questa maglia”.