Coronavirus, il direttore della Asl Casati ai cittadini: “Questi i comportamenti da seguire” | IL VIDEO

Al termine del vertice in Prefettura voluto dal prefetto Maria Rosa Trio che ha convocato i sindaci dei 33 comuni pontini per fare il punto sul nuovo Coronavirus dopo il caso di positività al Covid-19 registrato ieri, ha parlato anche il direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati.

“Questa è una battaglia che possiamo vincere solo se combattiamo insieme” ha detto. “E’ bene sottolineate che Latina non è focolaio di Coronavirus e non rientra nelle province che hanno restrizioni, dato che il caso proviene da una donna che è residente a Cremona. Ora il nostro problema è quello di contenere il fenomeno ed evitare contagi, ma per fare questo bisogna seguire dei comportamenti come lavarsi le mani, non stringersi la mano, cercare di tenere le distanze, ma soprattutto non andare al pronto soccorso e non andare dal medice di medicina generale ma servirsi dei numeri disponibili”.