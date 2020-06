Aereo precipitato a Nettuno: i soccorsi dei vigili del fuoco | IL VIDEO

Sono queste le immagini dei soccorsi da parte dei vigili del fuoco dopo il terribile incidente aereo a Nettuno di domenica 31 maggio costato la vita ai due giovanissimi nuotatori Gioele Rossetti e Fabio Lombini. Poco dopo il decollo il velivolo su cui si trovavano i due ragazzi di 23 e 22 anni è precipitato a terra, distrutto poi dalle fiamme che non hanno lasciato scampo alle due vittime.

Erano intorno alle 10.40; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi; insieme a loro carabinieri, polizia e vigili del fuoco, ma per i due giovanissimi non c’è stato niente da fare.