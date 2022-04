Le celebrazioni per i 170 anni della polizia: il discorso del questore Michele Spina | IL VIDEO

La questura di Latina celebra i 170 della polizia di Stato con una cerimonia in piazza del Popolo. "In questi anni di pandemia la polizia di Stato ha messo in campo, sotto l'egida del signor prefetto, un complesso apparato di controllo per scongiurare il dilagare del contagio - ha detto il questore Michele Spina nel suo discorso - Capillare è stata l'attività di monitoraggio e controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati predatori, dei crimini violenti, dello spaccio di droga. La predisposizione strategica delle pattuglie, la conoscenza della delinquenza comune, lo studio e l'analisi dell'andamento dei reati è la base di partenza di una prevenzione efficace. Su ciò si innesta l'attività investigativa che scandaglia le oscure profondità delle organizzazioni criminali, delle cosche mafiose e delle loro collusioni".

Il questore ha poi ricordato le numerose operazioni di polizia che hanno consentito di conseguire importanti risultati, delineando uno scenario criminale richiamato anche nell'ultimo dossier della Dia, di "compresenza di organizzazioni criminali mafiose tradizionali, camorra e 'ndrangheta, coesistenti con cosche autoctone - ha aggiunto il questore - anch'esse con caratterre di mafiosità".