VIDEO | Corruzione e contrabbando di carburanti: arresti e sequestri per 4 milioni di euro

Quindici misure cautelari personali nei confronti di altrettante persone e un maxi sequestro tra distributori e beni per un valore di 4 milioni di euro: questo il bilancio di una brillante operazione della Guardia di Finanza di Nettuno nell’ambito di indagini, coordinate dalla Procura di Velletri, in materia di corruzione e contrabbando di carburanti. Sotto chiave sono finiti beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie (tra cui contanti, conti correnti, auto, terreni, 4 distributori di carburanti e una villa con piscina) per un valore complessivo appunto di circa 4 milioni di euro.

Le indagini hanno consentito di ricostruire, ad oggi, un traffico illecito di combustibili per autotrazione per oltre 7 milioni di litri. L’operazione nello specifico ha consentito di individuare e ricostruire le operazioni illecite poste in essere da imprenditori attivi nel settore dei carburanti, i cui impianti di Anzio, Albano Laziale, Aprilia e Lanuvio sono stati riforniti, a partire dal 2021, con carburanti di provenienza illecita.

