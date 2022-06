VIDEO | Ordigni, minacce alla polizia e propaganda neonazista: due ventenni arrestati. L’operazione della polizia

Un’ideologia “suprematista e la volontà di creare un gruppo nazifascista in questo territorio, con vocazione violenta e l’attuazione, al momento solo ideologica, di azioni eclatanti, anche se il possesso dell’ordigno, non faceva ritenere del tutto remota tale eventualità”: questo quanto emergerebbe, come riferiscono dalla Qeustura di Latina, dall’analisi dei dispositivi elettronici di cui erano in possesso i due ventenni che sono stati arrestati a Terracina e Fondi nel pomeriggio di ieri nel corso di un’operazione della Digos e del Commissariato di Terracina.

I due ragazzi destinatari di un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere sono finiti al centro di una delicata indagine che è stata avviata in seguito al ritrovamento su un’auto della polizia, davanti proprio al Commissariato di Terracina, di un volantino dal contenuto minatorio: era raffigurata una persona incappucciata che tagliava la gola ad un poliziotto in divisa con l’inquietante scritta “Slaughter Pigs” ossia “Macelliamo i Maiali”. Le successive indagini hanno permesso di chiudere il cerchio intorno ai duegiovani di appena 20 anni che nel corso delle perquisizioni in casa sono stati trovati in possesso di varie armi da punta e taglio, materiale propagandistico delle ideologie neonaziste e razziste, nonché di un ordigno artigianale con potenzialità micidiali.

Nel video le imagini diffuse dalla Questura dell’operazione della Digos di Latina e degli uomini del Commissariato di Terracina.