VIDEO | Primo Consiglio comunale dell’era Celentano: Raimondo Tiero è il nuovo presidente

L’elezione all’unanimità nel corso della seduta di insediamento dell’Assisse. Tiero: “Assumo l’onere e l’onore di rappresentare totalmente l’Assemblea”. Come vice Giuseppe coriddi per la maggioranza e Leonardo Majocchi per opposizione

E’ Raimondo Tiero il nuovo presidente del Consiglio comunale di Latina. L’elezione, all’unanimità, c’è stata nella mattinata di oggi, mercoledì 14 giugno, nel corso del primo Consiglio comunale dell’era Celentano.

Dopo la votazione tra gli applausi Raimondo Tiero, che alle ultime amministrative con oltre 2mila preferenze è stato il candidato più votato, ha voluto ringraziare l’Aula per l’importante incarico. “Ringrazio tutta l’Assemblea, massima espressione politica della comunità, per l’elezione alla presidenza - ha detto -. Assumo l’onere e l’onore di rappresentare totalmente l’Assemblea; sarò presidente non della maggioranza o della minoranza ma dell’intero Consiglio di cui sono chiamato a sostenere i doveri e i diritti. Come amministratori siamo chiamati a dare risposte e a sentire i bisogni della comunità e a tradurli in azione. Chi si rivolge a noi lo fa per bisogno, e noi abbiamo il dovere di alleviare questo bisogno” ha dichiarato ancora il neo eletto presidente del Consiglio comunale di Latina.

Come vice presidenti del Consiglio sono stati eletti Giuseppe Coriddi per la maggioranza e Leonardo Majocchi per opposizione.

