La segnalazione: "Antenna per la telefonia mobile nel parco del Circeo"

La segnalazione: "Come da foto - scrive u nostro lettore - è stata eretta una antenna per telefonia alta 28 metri in via Arciglioni 90 a Sabaudia, all'interno del Parco. Il tutto dovuto alla negligenza del Comune e degli altri Enti interessati. La realizzazione della stazione comporterà pericolo per la salute non solo degli abitanti delle abitazioni adiacenti, oltre a un disvalore delle abitazioni. Per non parlare del degrado ambientale oltre tutto all'interno di un parco Nazionale".