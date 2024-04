Cumuli di rifiuti in via Doria: “Ogni giorno auto e furgoni che scaricano spazzatura”

Rifiuti abbandonati in strada: continuano ad arrivare alla nostra redazione segnalazioni da parte di cittadini. L’ultima da via Andrea Doria, nei pressi della Procura di via Ezio. Anche qui, come in altre zone della città, la situazione è particolarmente difficile, e si può assistere facilmente a scene come quelle immortalate nella foto.

“Non ci sono giorni in cui non si vedono cumuli di immondizia di ogni genere nei cassonetti o abbandonati vicino agli stessi - scrive un nostro lettore -. Lo stesso vale anche per l'adiacente via Ennio. Qui è un susseguirsi di auto e furgoni che si fermano a ogni ora del giorno scaricando qualsiasi cosa. Per non parlare poi delle attività commerciali dei dintorni che gettano buste enormi di immondizia e scatole di cartone. Ma i controlli dove sono?”, si chiede il nostro lettore.

Situazioni simili sono state segnalate negli ultimi giorni anche in via dei Volsci e in via Quinto Ennio.