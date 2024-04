“Undici secchioni in strada e marciapiedi completamente invasi da immondizia”

Ancora segnalazioni per rifiuti abbandonati in diverse zone della città. L'ultima ci arriva da via Quinto Ennio, nei pressi della Procura di Latina.

"Ho letto - scrive un lettore - della segnalazione in via dei Volsci, vi invito a monitorare via Quinto Ennio; abbiamo 11 secchioni nel giro di 200 metri con marciapiedi completamente invasi da immondizia un giorno si ed uno giorno no; non è assolutamente giusto avere zone di Latina privilegiate con mezzi che recuperano immondizia per un singolo abitato ogni dieci metri e zone di Latina con secchioni generalisti e pericolosi che sono invasi dalla spazzatura giornalmente".