“A fuoco l’erba alta nel giardino”

Via Mugilla · Santa Rita

A fuoco l’erba alta nell’area verde che si trova davanti all’ingresso della scuola elementare dell’istituto comprensivo Frezzotti-Corradini a Latina. La segnalazione di una lettrice che vive nella zona tra via Tuscolo, via Mugilla e via Albalonga.

E’ accaduto nel pomeriggio di martedì 20 giugno. “Non sappiamo le cause che hanno causato il piccolo rogo che però velocemente si è propagato anche a causa dell’erba altissima e delle sterpaglie” dichiara la lettrice.

Certo l’erba alta che in queste settimane ha raggiunto livelli mai visti in questi casi non aiuta. Provvidenziale l’intervento di alcuni residenti che sono riusciti subito a spegnere l’incendio.