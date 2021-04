"Mancata raccolta di plastica e vetro" nella zona nei pressi del Gionchetto a Latina. Questa la segnalazione di un nostro lettore. "Sono due settimane consecutive che in via Monte Gennaro e in via Monte Artemisio non viene effettuata la raccolta. Non è certamente un 'bel vedere'. Buste e secchi sono posizionati davanti alle abitazioni. E' stata informata di questo disservizio anche Abc ma nessuno si è fatto vivo".