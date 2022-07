LETTORI - “Nessuna regolarità nella raccolta dei rifiuti. La situazione è intollerabile”

Mancanza di regolarità nella raccolta dei rifiuti porta a porta. La segnalazione arriva da una lettrice che ci ha scritto per conto dei residenti di una strada in zona Argilla a Latina.

“Purtroppo devo denunciare la precaria e insufficiente attività degli operatori Abc addetti alla raccolta che passano avanti e indietro Senza mai fermarsi per il ritiro della spazzatura secondo il calendario dall'ente preposto diffuso. Da marzo ad oggi si ritirano quasi con regolarità solo l'umido ed il vetro (una volta al mese). Carta, plastica e metalli, indifferenziato vengono ritirati (quando sono maggiormente virtuosi) solo una volta ogni 6/8 settimane e questo comporta, come potete immaginare, enormi disagi. Ognuna delle nostre abitazioni sembra una succursale della Abc. La situazione è intollerabile e fuori controllo. Allego foto della mia pertinenza: una abitazione indipendente e non un condominio”.